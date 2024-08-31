Arazi yatırımı yapacaklar dikkat! 53 ilde 747 muhtelif arsa satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Yurt genelinde 53 ilde 747 muhtelif arsayı satışa sundu. İstanbul’da 71, Ankara’da da 138 arazinin satışının gerçekleşeceği tarihler de belli oldu. Arsalar yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile satın alınabilecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da 71 arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 arsa ve Muğla’da da 41 arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 arsa ise 12 Eylül’de satılacak.

Arsalar yüzde 25'i peşin, kalanı 2 yıl ay vade ile satışa çakacak. Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 oranında indirim yapılacağını duyurdu. Araziler sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik kurma için de kullanılabilecek.

Satışa sunulan araziler için açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Arsalar için İnternet üzerinden de teklif verilebilecek. Ancak taliplerin katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.