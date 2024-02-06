Arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundu

Iğdır'ın Hasanhan Köyü'nde 10 yaşındaki Berat Altay ve akrabası 13 yaşındaki Maraz Ali Altay, okula gitmek evden çıktı. Çocukların kula gitmediğini öğrenen anne Filiz Altay, oğlu ve oğlunun kuzeni için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri köyde çalışma başlattı. Ekipler, çocukların en son görüldüğü yer olan Kirçiçeği Köyü ve Karasu mevkiinde tarama çalışması başlattı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çocuklar Ağrı Dağı eteklerindeki arazide 4 saat sonra bulundu. Çocuklar, ailelerine teslim edildi.