Arçelik dünya devi markayı satın alıyor. Onay verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Arçelik dünya devi markayı satın alıyor. Onay verildi
Arçelik İngiltere'de dünyaca ünlü markayı bünyesine katıyor. İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu onay verdi dünya devini Arçelik satın alıyor.

Arçelik dünya devi Whirlpool'u satın almasına onay çıktı. İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu CMA'dan Arçelik ve Whirlpool anlaşmasına onay verildi.

CMA'in açıklamasında, Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri işletmelerini satın almasının rekabet sorunlarına yol açmayacağına karar verdi. Böylece dev şirketle ilgili anlaşmaya ön onay verildiği açıklandı.

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Anlaşma sonrasında tüketicilerin geniş bir seçenek yelpazesine sahip olmaya devam edeceği aktarıldı.

CMA SATIN ALMAYLA İLGİLİ NİHAİ KARARI 26 MARTTA AÇIKLAYACAK

Avrupa Birliği Komisyonu'da 24 Ekim 2023'te şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını açıklamıştı.

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Arçelik, ocak ayında dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool ile Avrupa'daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bünyesine katmak üzere anlaşma imzalamıştı.

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