Arçelik ünlü ABD'li markayı satın aldı

İngiltere'de rekabet kurulu, Arçelik'in Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri faaliyetlerini satın almasıyla ilgili incelemeyi tamamlandığını açıkladı. İngilizler, "Arçelik-Whirlpool ev aletleri anlaşması CMA tarafından onaylandı" açıklaması yaptı

Açıklamada, Arçelik ve Whirlpool'un çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve pişirme aletleri de dahil olmak üzere İngiltere'deki en büyük ev aletleri tedarikçilerinden biri olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, iki şirket arasındaki ev aletleri anlaşmasının rekabet sorunlarına yol açmayacağının tespit edildiği kaydedildi.

Şirketlerin güçlü pazar konumlarına sahip olmalarına rağmen diğer tedarikçilerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Arçelik-Whirlpool ev aletleri anlaşması CMA tarafından onaylandı." ifadesi kullanıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU DAHA ÖNCE ONAY VERMİŞTİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da 24 Ekim'de, şirket birleşme kuralları çerçevesinde onay vermişti. Komisyon, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.