Nihat Kahveci Jesus'u kızdıracak: Arda bana bile gol attırır

Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler, 83. dakikada Crespo'nun yerine oyuna dahil oldu.

TRT SPOR yorumcusu Nihat Kahveci, Arda Güler ile ilgili konuştu.

''Arda bana bile gol attırır''

"Herkes aynı kilometre koşmak zorunda değil. Messi 7-8 kilometre koşuyor. Messi'yi canlı izleyin, 'Bu ne yapıyor sahada' dersiniz. Messi koşmuyor, yürüyor ama top ayağına geldiğinde maçı alıyor. Arda Güler böyle bir oyuncu. 11 senedir idman yapmıyorum, hızlı yürümüyorum, bana bile gol attırır. Necati Ateş'e de gol attırır. Bu kadar kaliteli bir oyuncu Arda Güler."