Arda Güler açıklaması. Barcelona'nın hocası Xavi Hernandez: Yazık oldu

İspanya Arda Güler'i konuşuyor.

Real Madrid'in Celta Vigo'yu 4-0 yendiği maçta 90. dakikada oyuna girer girmez nefis bir gol atan Arda Güler, İspanyol basınında gündem oldu. Barcelona'da bile Arda Güler konuşuldu.

Marca gazetesinde çıkan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ancelotti Türk futbolcuya süre vermeye pek istekli görünmüyordu. Skor 3-0 olunca İtalyan çalıştırıcı kendisine bir kaç dakikalık süre tanıdı. Bu kadar sürede ne yapabilirdi ki? Koşullar ne olursa olsun, genç futbolcu az zamanını değerlendirdi. Oyunun son bölümünde kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kaçırmadı. Takım arkadaşları bu golü coşkuyla kutladı. Arda hocasından daha fazlasını bekliyor. İtalyan teknik adam da kendince bir şeyler biliyor. Madrid'de yıldız olmak istiyorsa sabırlı olması gerekiyor. Kaliteli olduğu ortada."

Defensa Central internet sitesinde de şu haber yer aldı:

"Arda Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Madrid taraftarları bu futbolcuyu gerçekten sahada görmek istiyorlardı. Kendisinin hakkında söylenenler ve sergiledikleri göz önünde bulundurulduğunda böyle olması da normaldi. Pek çok kişi Arda'nın daha çok öne çıkarılmıyor oluşuna bir anlam veremiyor. Ancak şimdi fileleri havalandırınca ilgiyi üzerine çekti. Arda'nın attığı gol kalitesini ortaya koydu. Soğukkanlılığı dikkat çekti ve klasını konuşturdu."

Defansa Central'de yer alan bir başka haberde de Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Arda Güler'in golünü izleyince yardımcılarına "Bu çocuk harika! Harika bir gol attı. Bizimle olmaması çok üzücü, yazık oldu. Bu Barcelona'nın son yıllarda yaptığı sportif yönetim hatalarını açıkça ortaya koyuyor, ancak unutulmaması gereken bir şey de genç Türk'ün Real Madrid'e imza atmayı tercih etmiş olması" dediği iddia edildi.