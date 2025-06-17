Arda Güler anketinde sürpriz sonuç: Kendisi de beklemiyordu

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hakkında bir soruya, "Bu yıl zaten harika bir performans gösterdi. Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte çok daha farklı bir Arda izleyeceğiz. Gelişecek. Bu sezon daha olgun bir Arda göreceğiz" diye yanıt vermesi İspanyol basınında gündem oldu.

Belözoğlu ile röportajı yapan AS, Arda Güler için de sosyal medyada bir anket yaptı.

Bu ankette Emre Belözoğlu'nun Arda Güler için söylediği "Xabi Alonso ile gelişecektir." sözü yer aldı ve "Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Üç seçenekli ankette yüzde 19.14 ile Arda Güler'in takımdan ayrılması en az oyu alan şık oldu.