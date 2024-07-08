A Milli Futbol Takımımızın genç ve yetenekli yıldızı Arda Güler, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynanan maçtaki kritik asistiyle dünya basınının dikkatini çekti.

İspanyol gazetesi Diario AS, Arda için "Türkiye'nin sihirbazı" tabirini kullandı.

Hollanda'ya karşı 2-1'lik mağlubiyetimize rağmen, Arda'nın maçı bir asistle tamamlaması, onun uluslararası alandaki yıldızını daha da parlattı. Savunma oyuncumuz Samet Akaydın'ın attığı golde Arda'nın muazzam asisti, dünya basını tarafından övgüyle karşılandı.

"Berlin Stadı'nı coşturdu"

İspanyol spor gazetesi Marca, "Mükemmel bir orta! Arda'nın sağ ayağından çıkan ve Samet'in golüne dönüşen o muhteşem orta, Berlin Stadyumu'nu coşturdu" ifadesini kullandı. Mundo Deportivo ise, "Arda'nın sağ ayağından gelen olağanüstü orta ve Akaydın'ın golü, stadyumu ayağa kaldırdı" yorumunu yaptı.

"Arda bavulunu topladı"

Diario AS, Arda'nın performansını "Türkiye adına büyüsünü sergiledi" şeklinde nitelendirirken, "Arda, maç boyunca hücumda özgür ve rahat bir oyun sergiledi. Savunmaya verdiği destekle kritik topları keserken, Akaydın'ın golünde sağ ayağıyla sihirli bir orta yaptı" dedi. Haberde ayrıca "Arda Güler bavulunu topladı. Türkiye evine döndü" yorumunda da bulunuldu.

"Arda'nın Şaşırtıcı Asisti"

İtalyan spor basınından La Gazetta Dello Sport, "Ne orta ama! Arda'nın sağ ayağından çıkan kavisli orta ve sonrasında gelen gol" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Hollandalı haber sitesi AD ise, "Zorlu Türk rakiplerine karşı mücadele ederken, Arda'nın sağ ayağından gelen şaşırtıcı orta ile gelen gol, Türkiye'nin avantajını sağladı" ifadesini kullandı.

İngiltere'den Daily Mail, "Berlin'de Türk lezzeti. Türkiye, orta sahada ritmini buldu ve her ataklarına coşkulu tepkiler eşlik etti. Samet Akaydın'ın açılış golü, Arda'nın ustalıkla yaptığı ve alaycı bir orta ile geldi" dedi.

Gözyaşları İçinde Teselli

Mağlubiyetin ardından milli oyuncularımız gözyaşlarını tutamazken, Arda Güler takım arkadaşlarına destek oldu. Takımın moralinin bozuk olduğu anlarda, özellikle deneyimli oyuncu Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere, Arda takım arkadaşlarını tek tek dolaşarak onları teselli etti.