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Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? Fenerbahçe'nin genç yıldızı Beşiktaş derbisine damga vurdu

Dün akşamki Fenerbahçe Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayıp maçın ilk yarısında damga vuran isim Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler oldu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:44
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Arda Güler Beşiktaş derbisine damga vurdu

Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? Fenerbahçe'nin genç yıldızı Beşiktaş derbisine damga vurdu
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Spor Toto Süper Lig’in 27. Haftasında Fenerbahçe- Beşiktaş maçında nefesler tutuldu. Beşiktaş maçı 4-2’ye kazandı.

ARDA GÜLER 3. KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu 17 yaşındaki Arda Güler, Beşiktaş derbisinde 11'de sahaya çıktı. Ligde 10 maçta forma giyen Arda, siyah-beyazlılar karşısında 3. kez ilk 11'de görev aldı. Genç futbolcu, daha önce iç sahada oynanan Kasımpaşa ve deplasmandaki Kayserispor maçında 11'de görev yapmıştı. Arda Güler ayrıca ilk kez bir derbide 11'de yer aldı.

Arda Güler, 27. haftadaki Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayıp maçın ilk yarısında damga vuran isim oldu.

ARDA GÜLER’İN POZİSYONU PENALTI MI?

5 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren futbolcu, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı, kazanılan penaltıyı Enner Valencia gole çevirdi.

Fenerbahçe'nin öne geçmesini sağlayan Arda Güler'in penaltı pozisyonunda kendini attığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler maçın hemen başında karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı.

5 FARKLI İSİM GÖREV ALDI

Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerde derbide 26. haftada oynanan Alanyaspor maçının 11'ine göre 5 farklı isim görev aldı.

Alanya deplasmanında sahada olan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, Gustavo Henrique’nin yerine Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Szalai, Arda Güler, Osayi Samuel ve Mert Hakan Yandaş forma şansı buldu.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısına; Altay, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Pedro ve Valencia 11'i ile çıktı.

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