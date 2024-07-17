Arda Güler bırakamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler bırakamadı

Maldivler'e tatile giden Arda Güler'in üstündeki 24 numaralı Real Madrid şortu gündem oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesiyle birlikte tatile çıkan Arda Güler’i Bodrum kesmedi.

SOLUĞU MALDİVLER'DE ALDI

Real Madrid ve A Milli Takım’ının genç yıldızı Bodrum’daki tatilinin ardından dinlenmek için Maldivler’e gitti.

Burada denize giren ve padel oynayan Arda Güler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Arda Güler’in padel oynadığı sırada üstünde bulunan 24 numaralı Real Madrid şortu ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 24 numarayı kullanan milli yıldızımız bu sezon ise 15 numarayı kullanacak.

"24'TEN VAZGEÇEMEDİ"

Arda Güler'in 15 yerine hala 24 numarayı kullanıyor olması "24'ten vazgeçemedi" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

En fazla takipçi sayısına sahip olan Türk futbolcu konumundaki Arda Güler’in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.

TONI KROOS'UN GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

Bu sezon Real Madrid'de Toni Kroos'un görevlerini de üstlenecek olan Arda Güler önümüzdeki günlerde takımın yeni sezon öncesi kampına katılacak.

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