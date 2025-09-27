Arda Güler dev derbiye damgasını vurdu: Madrid'de tarihe geçecek skor!

La Liga'nın 7. haftasında gol düellosuna sahne olan Madrid derbisinde; Arda Güler 1 gol, 1 asistlik performansıyla ilk yarıya damgasını vururken ikinci yarıda rakibin penaltı kazanmasına neden oldu. Milli oyuncunun performansı dev maça damgasını vururken Atletico Madrid tarihi bir galibiyete imza attı.

La Liga'da 7. haftasında oynanan Madrid derbisi tarihi bir skorla bitti.

GOL PERDESİNİ ATLETICO MADRID AÇTI

Atletico Madrid'in 14. dakikada Le Normand'ın attığı golle öne geçtiği karşılaşmada Real Madrid Arda Güler'in asistinde Mbappe'nin 25'inci dakikada ağları havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.

ARDA GÜLER REAL MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ

Bu sezon artık bir Real Madrid klasiğine dönüşen Arda Güler ile Mbappe iş birliği, Madrid derbisinde de sahnelendi.

Arda Güler 38'inci dakikada yeniden sahneye çıkarak Vinicius'un ceza sahası içerisine çevirdiği topa gelişine yaptığı vuruşla Real Madrid'i öne geçirdi.

SÖRLOTH SKORU DENGELEDİ

İlk yarının son dakikalarına Real Madrid üstünlüğüyle girilirken eski Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth 43'üncü dakikada maça dengeyi getirdi.

ARDA GÜLER'DEN İKİNCİ YARIYA ŞANSIZ BAŞLANGIÇ

İlk yarıya damgasını vuran Arda Güler ikinci yarıya ise şansız başladı. Milli oyuncunun yaptırdığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Julian Alvarez Atletico Madrid'i yeniden öne geçiren golü attı.

XABI ALONSO 58'DE OYUNDAN ÇIKARDI

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso penaltı pozisyonunda sarı kart gören Arda Güler'i 58'inci dakikada kenara aldı.

ATLETICO MADRID FARKA KOŞTU

Atletico Madrid ikinci yarıda erken öne geçerek sazı eline aldı ve Julien Alvarez 63. dakikada ikinci kez Real Madrid ağlarını havalandırarak skoru 4-2'ye getirdi.

Real Madrid'in geri dönüş çabaları yeterli olmazken 90'da Greizmann farkı 3'e çıkardı.

75 YIL SONRA BİR İLK!

Atletico Madrid, Real Madrid'e bu sezonki ilk yenilgisini tarihi bir sonuçla tattırdı. Atletico, Real Madrid'e 75 yıl sonra 5 gol attı.

