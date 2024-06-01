Arda Güler Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Dev final öncesi Fenerbahçe, eski futbolcusu Arda Güler için başarılar diledi.

Fenerbahçe, yaptığı paylaşımda, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'DEN YANIT GELDİ

Arda, Fenerbahçe'nin paylaşımını yanıtlayarak, ''Ailem, teşekkür ederim." yorumunu yaptı.

Milli futbolcunun bu yorumuna binlerce beğeni yağarken, yorum yağmuruna tutuldu.