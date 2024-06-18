Arda Güler harika golünü anlattı. Ancelotti'ye mesaj gönderdi

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta şahane bir gol atan Arda Güler, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''BU GOLÜN HAYALİNİ KURUYORDUM''

Attığı golün hayalini kurduğunu ifade eden Arda, "İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim." dedi.

Açıklamarını sürdüren genç yıldız, "Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ve teknik direktör Ancelotti'nin desteğinden bahseden Arda, "Ancelotti Hocamız bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı." sözlerini sarf etti.