Arda Güler için çılgın teklif. Real Madrid kararını verdi

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Arda Güler için çılgın teklif. Real Madrid kararını verdi
İngiliz Premier Lig'in dev ekibinin Arda Güler için Real Madrid'e 45 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Real Madrid'de fazla şans bulamasa da oynadığı maçlardaki performansıyla taraftarların gözdesi haline gelen Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal'in talip olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınının haberine göre Arsenal, 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e 45 milyon euro teklif etti.

Real Madrid'in ise bu teklifi düşünmeden reddettiği haberde yer aldı. İspanyol kulübünün Arda Güler'i gelecek yıllarda da kadroda tutmak istediği ve çok şeyler beklediği ifade edildi.

Fenerbahçe, Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında vermişti. Sözleşmeye göre Real Madrid Arda Güler'i satması halinde alacağı paranın yüzde 20'sini Fenerbançe'ye verecek.

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