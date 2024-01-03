Arda Güler için tarihi gün. Real Madrid maçı hangi kanalda

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan ancak henüz forma şansı bulamayan Arda Güler için tarihi bir gün.

Mallorca ile karşılaşacak olan Real Madrid, La Liga’nın 19. haftasında sahasında mücadele edecek.

Arda Güler, Santiago Bernabeu’da ilk kez Real Madrid formasını giymek için sabırsızlanıyor.

Carlo Ancelotti, Arda Güler’e güveniyor ve genç yıldıza fırsat vermeye hazırlanıyor.

Ancelotti son açıklamasında, ‘‘Arda Güler için acelemiz yok. Onun çok büyük bir potansiyeli var. Ona yarın şans vermek istiyorum. Eğer olmazsa, bir sonraki maçta olur’’ ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Mallorca ile oynayacağı maç 21.15’te başlayacak.

Mücadele S Sport’tan canlı olarak ekranlara gelecek.