Arda Güler kimdir? Arda Güler Real Madrid’e transfer mi oldu?

Fenerbahçe’nin genç yıldızlarından Arda Güler son zamanlarda futbol dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Arda Güler kimdir? Arda Güler Real Madrid’e transfer mi oldu?

Arda Güler kimdir? Arda Güler Real Madrid’e transfer mi oldu?

Genç yıldız Arda Güler son transfer haberleriyle gündem oldu. Fenerbahçe’de top koşturan Arda Güler’in yeni adresi merak konusu oldu. Peki, Arda Güler kimdir? Arda Güler Real Madrid’e transfer mi oldu?

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, 176 cm boyunda ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Milli forma ile 4 maça çıkan genç futbolcu 1 gol katkısında bulundu. Attığı gol puskas adayları arasında yer aldı.

15 Milyon Euro bonservis bedeli bulunan Arda Güler, sol ayaklıdır.

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, Fenerbahçe altyapısı ve A takımında forma giydi. Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist üretmiştir.

ARDA GÜLER NEREYE TRANSFER OLDU?

Arda Güler, İspanya La Liga devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro + 10 Milyon Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında,

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. " ifadelerine yer verilmiştir.

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