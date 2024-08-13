Arda Güler küçük dilini yutturdu

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Arda Güler küçük dilini yutturdu

Arda Güler'in antrenmandaki performansı Mbappe'yi şaşkına uğrattı.

UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya gelecek.

Yarın akşam (Çarşamba) TSİ 22.00’de başlayacak olan mücadele Varşova Ulusal Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Real Madrid’de genç yıldızımız Arda Güler antrenmandaki performansı ile herkesi büyülemeye devam ediyor.

Antrenmanda herkesi tek tek geçen Arda Güler ardından harika bir gole imza attı. Golün ardından oyunun durmasını fırsat bilerek Arda Güler’in yanına koşan dünya yıldızı Kylian Mbappe Arda’yı öve öve bitiremedi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Mbappe Arda Güler’e "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim. Çalışmaktan vazgeçme” dedi.

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