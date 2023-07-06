Arda Güler Neymar ve Ramos'un giremediği o listeye dahil oldu

Editör: Hamza Özalkuş

2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte tüm dünyada kadro planlamaları ve transfer çalışmaları hız kazandı. Pek çok yıldız şimdiden başka kulüplere transfer olurken Portekiz basını bu yaz transfer döneminde adından en fazla söz ettirecek 5 ismi belirledi. Şimdiden pek çok takımla adı anılan Neymar ve Ramos gibi yıldızların yer alamadığı o listede Arda Güler yer aldı.

İşte Portekiz basınının belirlediği o 5 isim;

HARRY KANE

İngiltere A Milli Takımı’nın en golcü ismi olarak adını tarihe yazdıran Harry Kane’nin mevcut takımı Tottenham’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız golcü isim için Bayern Münih ve Manchester United’ın devrede olduğu ise gelen haberler arasında.

KYLIAN MBAPPE

Geçtiğimiz sezonun başında kulübü PSG ile sürpriz bir şekilde sözleşme uzatan Mbappe her ne kadar bu kararından pişman olmadığını dile getirsede futbolcunun Real Madrid’e gitmek istediği ve İspanyol kulübüyle temasta olduğu herkes tarafından biliniyor.

BERNARDO SİLVA

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak pek çok yıldızı transfer eden Arap kulüplerinin sıradaki hedefi belli oldu. Manchester City ile bu sezon Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve İngiltere Kupası şampiyonluğu yaşayan Bernardo Silva şuanda Arap kulüplerinin astronomik maaş teklif ederek transfer etmeye çalışacağı yeni isim konumunda yer alıyor.

JOAO FELİX

4 yıl önce Benfica’dan Atletico Madrid’e transfer olurken tarihin en pahalı transferlerinden biri olan Joao Felix bir türlü istenilen istikrarı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Portekizli genç yıldızın beyaz bir sayfayı hangi kulüpte açacağı merak konusu.

ARDA GÜLER

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla iki İspanyol devi Real Madrid ve Barcelona arasında bir transfer savaşı başlatan Türk yıldız Arda Güler’in bu iki kulüpten hangisini seçeceği belirsizliğini koruyor.