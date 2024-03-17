Arda Güler orta sahadan vurdu Ancelotti 'pes' dedi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna’ya karşı 4-2’lik galibiyetle sonuçlanan maçta Arda Güler’in orta sahadan attığı ve direğe çarparak dönen şutunu yorumladı.

Ancelotti, Arda’nın olağanüstü bir yetenek olduğunu belirterek, “Arda Güler, gerçekten olağanüstü bir yetenek. Böyle bir şutu ancak büyük bir futbolcu hayal edebilir. 19 yaşında ve bu kadar kendine güvenen başka bir futbolcuyla karşılaşmadım.” dedi.

Ancelotti ayrıca, “Arda’nın şutunun gol olup olmamasının hiçbir önemi yok, bizim için o şut zaten bir gol” şeklinde konuştu.