Arda Güler ortalığı ayağa kaldırdı: Attığı çalıma herkes hayran kaldı

Real Madrid’in La Liga’da Leganes’i 3-0 mağlup ettiği maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, 1 asist yaparken oynadığı oyunla herkesi kendisine hayran bıraktı.

19 yaşındaki oyuncunun attığı bir çalım ise sosyal medyada gündem oldu. Genç yıldızın harika çalımını La Liga’nın resmi hesabı da paylaştı. Arda ayrıca maçta 2 defa gole çok yaklaşsa da topu ağlarla buluşturamadı.

Arda’nın harika oyununu Marca gazetesi manşetine taşıdı. Haberde Arda’nın harika oyununa dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de Güler'in her dokunuşu pırlanta gibi derler ve bu bir abartı değil. Arda sahaya her adım attığında bir şeyler oluyor ve Leganes maçında da bu konuda bir istisna olmadı. Türk futbolcu, her müdahalede kaliteden ödün vermeden harika bir oyun oynadı. Onu sahada görme beklentisi büyüktü ve Güler de hayal kırıklığına uğratmadı. İlk 11'de maça başlamanın avantajını kullanan Arda, takımda önemli bir rol üstlenmeye fazlasıyla hazır olduğunu gösterdi. Yeteneği süreklilik için haykırıyor.