Arda Güler örümcek ağlarını aldı. Ne gol ama

A Milli Takımımız, Gürcistan karşısında bir kez daha öne geçti.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelenin 65. dakikasında harika çocuk Arda Güler sahneye çıktı.

Gürcistan yarı sahasından aldığı topla ilerleyen Arda Güler önce kaleye baktı, ardından ölçtü biçti öyle bir vurdu ki... Meşin yuvarlak 90 diye tabir edilen yere gitti.

A Milli Takımımız'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıyan Arda Güler takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Nasıl büyük bir yetenek olduğunu bir kez daha kanıtlayan Arda Güler'in bu golü hepimizi sevinçten havalara uçurdu.