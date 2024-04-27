Arda Güler Real Madrid tesislerini o şarkıyla inletti

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda Güler attığı golle galibiyeti getirmişti. "Maçın adamı" seçilen 19 yaşındaki Milli futbolcumuz, İspanya'da manşetleri süsledi.

Önde gelen spor gazetelerinden As ve Marca'da, Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanıldı. Real Sociedad karşılaşmasının kahramanı Arda Güler ara vermeden hazırlıklarına başladı. Yıldız futbolcu öğle saatlerinde soluğu tesislerde aldı. Yakın arkadaşı Brahim Diaz ile birlikte çalışan Arda Güler, müzik sistemini ele geçirdi.

Kendi play listini çalmaya başlayan Arda Güler'in ilk tercihi Sezen Aksu'dan, "Yalnızca sitem" adlı şarkı oldu. Bu anları videoya çekip sosyal medya hesabından yayınlayan Arda Güler'e, Brahim Diaz'ı da etiketleyip, "How's my gym playlist bro @brahim (Spor salonu şarkı listem nasıl kardeşim) mesajı yazdı.