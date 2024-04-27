Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor mu? Ancoletti’den maç sonunda bomba açıklamalar

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Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor mu? Ancoletti’den maç sonunda bomba açıklamalar
Real Sociedad’a karşı gol atan Milli yıldız Arda Güler’in sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Hocası Ancoletti, genç yıldız hakkında net konuştu.

İspanya LaLiga’nın 33. haftasında, Real Madrid, Real Sociedad’ı 1-0 mağlup ederek galibiyetin sahibi oldu.

Bu önemli maçta galibiyet golünü atan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından Arda Güler’in geleceği hakkında açıklama yaptı.

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“TABİKİ GELECEK SEZON TAKIMDA KALACAK”

Ancelotti, Arda Güler’in gelecek sezon takımda kalacağını net bir şekilde ifade etti.

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İtalyan teknik adam, milli yıldızın Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, “Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak” ifadelerini kullandı.

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