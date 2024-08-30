Arda Güler Real Madrid'i kurtardı

İspanya La Liga'nın 3. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşı karşıya geldi.
Las Palmas, maçın daha 5. dakikasında Alberto Moleiro'nun golüyle öne geçti.
İlk yarı 1-0 bitti.
İkinci yarıda da ev sahibi takım üstünlüğünü korumaya devam ederken, 64. dakikada Modric'in yerine Arda Güler'in girmesi işin rengini değiştirdi.
68. dakikada ceza alanına giren Arda Güler'in vuruşunda Las Palmas savunması topu elle kesti. Hakem de bunun üzerine penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada penaltıyı kullanan Vinicius Jr. durumu 1-1 yaptı.
Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Ligde 3. maçında ikinci kez puan kaybı yaşayan Real Madrid puanını 5'e yükseltti. Las PAlmas ise 2 puana çıktı.