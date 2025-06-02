Arda Güler resmen açıklandı: “Transfer için heyecanlıyız”

Real Madrid’in ve Türkiye A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, yerli kripto para borsası CoinTR'nin marka yüzü oldu.

'Kriptonun Güvenli Noktası' sloganıyla çalışmalarını sürdüren CoinTR, İspanya'nın La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen, milli futbolcu Arda Güler'in marka yüzleri olduğunu duyurdu.

'Her hamlede hız, her adımda güven' mesajıyla duyurulan sponsorluk anlaşması kapsamında Arda Güler; hız, güven, stratejik karar alma ve özgüven kavramlarını temsil ederken, CoinTR'nin kripto topluluğunda bırakmak istediği izlenimin anlatıcısı olarak konumlandırılıyor.

“BU TRANSFER İÇİN HEYECANLIYIZ”

Arda Güler ve CoinTR iş birliği ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, “Santiago Bernabéu stadından kriptoya gerçekleştirdiğimiz bu transfer için çok heyecanlıyız. Genç yaşında dünya çapında bir sporcu olan Arda Güler, Türkiye'nin global spor arenasındaki çok önemli bir değeri. Arda, üstün performansı ve yeteneğiyle öne çıkıyor. Stratejik karar almadaki başarısı ve toplumda oluşturduğu güven duygusuyla CoinTR'nin sektördeki nihai hedefi ve konumuyla bire bir uyum sağlıyor. Arda'nın stratejide temel bulan performansı, CoinTR'nin hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere uygun özellikler sunan platformuyla bire bir örtüşüyor" ifadelerini kullandı.