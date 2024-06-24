Arda Güler sessizliğini bozdu

A Milli Takım'ın Çarşamba günü oynayacağı Çekya maçı öncesi antrenmanda Montella'nın elinden yeleği aldığı ve takımdan ayrı çalıştırılan Arda Güler, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

TFF'NİN PAYLAŞIMINI ALINTILADI

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, Türkiye Futbol Federasyonunun X üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayan Arda Güler, ortada herhangi bir kriz olmadığı mesajını verdi.

TFF NE PAYLAŞTI?

TFF, krize yol açan olayla ilgili sosyal medyadan, "A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" paylaşımını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımız, F Grubu'nun kapanış maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesindeki antrenmanlarda, takımın parlayan yıldızı Arda Güler ile deneyimli teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan ve kameralar tarafından kaydedilen bir an, futbol dünyasının gündemine oturdu.

Görüntülerde, Arda Güler'in birinci kadro ile antrenman yapmak üzere kendini hazırlarken, Montella'nın onun yerine Yusuf Yazıcı'ya yeleği verdiği ve bu durumun ardından Arda'nın teknik ekip ile görüştükten sonra antrenmana tek başına devam ettiği belirlendi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar, Montella'nın Arda'ya karşı sergilediği tutumu sert bir dille kınadı.