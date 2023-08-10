Arda Güler şoku! 6 ay futbol uzak kalabilir

Real Madrid'in ABD kampı sırasında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Arda Güler için ameliyat kararı alındı.

Arda Güler şoku! 6 ay futbol uzak kalabilir

Real Madrid’in bu transfer döneminde Fenerbahçe’den rekor bir ücretle transfer ettiği Arda Güler ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

The Athlethic’in haberine göre yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak olan Arda Güler için ameliyat kararı alındı.

18 yaşındaki yıldızın ameliyat sonrasında 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ OCAK AYINA DONDURULABİLİR
İspanyol basınından Mundo Deportivo ise genç yıldız için ameliyat kararı alınması halinde sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağını öne sürmüştü.

İspanyol ekibinin böyle bir durumda, kontenjan nedeniyle Arda Güler'in lisansını ocak ayına kadar dondurulabileceğini öne sürmüştü

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