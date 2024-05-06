'Elinizdekileri satın buna yatırın' New York Times'ın analizi ortalığı karıştırdı

Fed faiz kararı, ABD rakamlarını ve Ortadoğu'daki gelişmeleri takip eden piyasalar yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de dalgalı bir seyir izliyor.

New York Times ise altın piyasasına ilişkin bir analiz yayınladı. Gözler FED kararı sonrası gerileme eğilimindeki altına çevrildi.

Çin'in artan altın talebi, uluslararası altın piyasalarında fiyatların sürekli artmasına neden oluyordu. New York Times'a göre, Çin hiç altını yokmuş gibi piyasadan altın alarak stoklamaya devam ediyor. Aktarılan habere göre Çin'deki tüketiciler birikimlerini satarak ve merkez bankası, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman olarak altına yönelmeye başladı. Bu durum altın fiyatlarını da etkilemeye başladı.

Çin Altın Birliği'nin verilerine göre ise Çin'deki altın tüketimi son çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. Bu veri altın tüketimindeki yükseliş trendinin artığını da göstermiş oldu.

'ÇİN ALIMLARI FİYATLARI YUKARI ÇEKER'

Açıklama yapan uzmanlar ise Çin'in altın piyasasındaki etkisinin, altın fiyatları daha da yukarı çekeceğini belirtiliyor. Analizlere göre Çin merkez bankasının, ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmak ve rezerv yelpazesini genişletmek amacı ile altın alımını artırmaya devam edecek. Bu devam ederse altın fiyatları uzun vadede yüksek seviyelerde seyrini sürdürecek. Değerlendirmeye göre Çin'in yabancı para birimleriyle altın alması, dolar dışı varlıklara olan ilgiyi artırıyor ve bu da altın fiyatlarını yukarı çekiyor.