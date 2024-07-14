Arda Güler sosyal medyayı patlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler sosyal medyayı patlattı

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Instagram'da takipçi sayısında Arda Turan'ı geçerek en çok takipçiye sahip Türk futbolcu oldu.

Real Madrid'de oynayan Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak EURO 2024'te Türkiye forması altında harika bir performans sergileyen Arda, adından sıkça söz ettirdi.

Arda bu sefer saha içinde değil, saha dışında gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI PATLATTI
Arda Güler, Instagram'da Arda Turan'ı geride bıraktı ve en çok takipçiye sahip olan Türk futbolcu oldu.

Rekorun sahibi 10.5 milyon takipçi ile Arda Turan'dı.

Arda Güler'in Instagram'da 11.2 milyon takipçisi bulunuyor.

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