Arda Güler sosyal medyayı patlattı

Real Madrid'de oynayan Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak EURO 2024'te Türkiye forması altında harika bir performans sergileyen Arda, adından sıkça söz ettirdi.

Arda bu sefer saha içinde değil, saha dışında gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI PATLATTI

Arda Güler, Instagram'da Arda Turan'ı geride bıraktı ve en çok takipçiye sahip olan Türk futbolcu oldu.

Rekorun sahibi 10.5 milyon takipçi ile Arda Turan'dı.

Arda Güler'in Instagram'da 11.2 milyon takipçisi bulunuyor.