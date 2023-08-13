Arda Güler ve Courtois'den sonra Real Madrid'de bir sakatlık daha

Real Madrid, Athletic Bilbao maçında sakatlanan Eder Militao'nun ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıkladı.

Arda Güler ve Courtois'den sonra Real Madrid'de bir sakatlık daha

LaLiga’nın ilk haftasında Athletic Bilbao ile karşılaşan Real Madrid’de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Eder Militao'nun durumu belli oldu.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Real Madrid’den yapılan açıklamada Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun kısa sürede ameliyat edileceği ifade edildi. Brezilyalı stoperin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

3 OYUNCUSU AMELİYAT OLACAK
Önce menisküs yırtığı sebebiyle Arda Güler'in ameliyat olacağı ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, ardından kaleci Thibaut Courtois sonra da Eder Militao ön çapraz bağlarından sakatlık yaşadı.

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