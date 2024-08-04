Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın Galatasaray konuşması ortaya çıktı

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın Galatasaray konuşması ortaya çıktı

Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan hazırlık maçının ardından Arda Güler ve İlkay Gündoğan arasında flaş bir konuşma gerçekleşti.

Real Madrid ve Barcelona, dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Oynanan hazırlık maçının ardından bir araya gelen Arda Güler ve İlkay Gündoğan, flaş bir görüşme yaptı.

ARDA GALATASARAY'I SORDU
Defensa Central'de geçen habere göre; Arda Güler maç sonrası İlkay Gündoğan'a 'Galatasaray'a gidecek misin?' sorusunu sordu.

İlkay Gündoğan ise bu soruya, ''Henüz karar vermedim, ne olacağını göreceğiz'' şeklinde cevap verdi.

FENERBAHÇE DE TALİP OLMUŞTU
İspanya'dan gelen haberlere göre, Fenerbahçe de İlkay Gündoğan transferi için harekete geçti. Jose Mourinho'nun talebi üzerine, Acun Ilıcalı bu konuda girişimlerini yoğunlaştırmıştı.

KARİYERİNDE 50 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
İlkay Gündoğan, profesyonel kariyerine 2009 yılında Nürnberg'de başladı. Daha sonra Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona formalarını giydi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Gündoğan, en yüksek piyasa değerine 2019 yılında Manchester City'de oynarken 50 milyon euro ile ulaştı.

BARCELONA KARNESİ
İlkay Gündoğan, geçen sezon Barcelona ile çıktığı 51 resmi maçta 5 gol atarken 14 asist yaptı.

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