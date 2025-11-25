İtalyan spor medyasından La Gazetta della Sport'un dünyanın en yetenekli genç oyuncuları listesinde Kenan Yıldız ile Arda Güler ilk 10'da yer aldı.

En yetenekli genç oyuncu olarak Lamine Yamal'ın ilk sırayı kaptığı 80 kişilik listede Real Madrid forması giyen Arda Güler 3, Juventus'un 10 numarayı teslim ettiği Kenan Yıldız ise 10'uncu sıraya yazıldı.

İşte İtalyanlara göre dünyanın en yetenekli 10 genç oyuncusu:

1- Lamine Yamal - Barcelona

2- Pau Cubarsi - Barcelona

3- Arda Güler - Real Madrid

4- Estevao - Chelsea

5- Desire Doue - PSG

6- Franco Mastantuono - Real Madrid

7- Dean Huijsen - Real Madrid

8- Warren Zaire-Emery - PSG

9- Ethan Nwaneri - Arsenal

10- Kenan Yıldız - Juventus