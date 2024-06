Arda Güler veda etti

İspanyol devi Real Madrid, geçtiğimiz sezon Espanyol'dan opsiyonlu kiraladığı Joselu'nun Al-Gharafa'ya transfer olduğunu açıkladı.

Joselu, Al-Gharafa ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis ödeneceği aktarıldı.

ARDA GÜLER'DEN VEDA

Real Madrid'de oynayan milli yıldızımız Arda Güler, takımdan ayrılan Joselu için veda mesajı paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Arda, 'Gracias por todo Joselu (Teşekkürler Joselu)' ve 'All the best amigo (En iyi dileklerimle dostum)' notunu düştü.

REAL MADRID'I İPTEN ALMIŞTI

Joselu Mato, bu sezon Real Madrid ile çıktığı 49 maçta 17 gol atarken 3 asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Bayern Münih maçında oyuna sonradan girip 2 gol atan Joselu, finali getiren isim olmuştu.