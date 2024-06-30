Obradovic'ten Bursaspor itirafı

Obradovic'in ilk yılında, EuroCup'ta mücadele eden Partizan, Son 16 turunda Bursaspor ile karşılaşmıştı.

O dönemde Dusan Alimpijevic yönetimindeki Bursaspor, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından birinde zaferle ayrılarak finale kadar yükselmiş ve tarihe geçmişti. Partizan içinse, güçlü kadrosuyla erken elenmek büyük bir hayal kırıklığıydı.

Obradovic, Bursaspor mağlubiyeti sonrası yönetimden maaşını talep etmediğini açıkladı:

Bursa mağlubiyeti sonrasında Ostoja'ya (genel menajer) maaşımı ödemelerine gerek olmadığını söyledim. Bu durum onu şaşırttı ve teşekkür etti. O sezon sonuna kadar dört ay maaş almadım. Partizan benim için bu kadar değerli. Çünkü genellikle Zeljko Obradovic'in kazancı hakkında çok şey söylenir.

Obradovic ayrıca geçtiğimiz sezonu da değerlendirdi:

Bu sezonun başarısız geçtiğinin farkındayım. Yönetimin bana olan güveni için minnettarım ve bunun karşılığını vermeye çalışacağım. 1992'de maaş almadan çalıştım. Şampiyonluklardan sonra gelen primleri ise antrenör ekibime verilmesini istedim. Yurtdışına çıktığımda ise Partizan'a teşekkür olarak iki set forma ve ayakkabı aldım.