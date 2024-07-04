Arda Güler yine başardı

A Milli Erkek Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaştı.

Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlıların gollerini 1. Ve 59. Dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya’nın tek golü ise 66. dakikada Gregoritsch’ten geldi.

TFF'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Bu zafer ile birlikte adını çeyrek finale yazdıran millilerimiz Cumartesi günü TSİ 22.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi millilerimiz hazırlıklarına hız kesmeden başlarken Türkiye Futbol Federasyonu’ndan flaş bir paylaşım geldi.

ARDA GÜLER KAMERAYI ALDI SKOR TAHMİNLERİNİ SORDU

TFF Avusturya maçı öncesine dair görüntüleri paylaşırken oyuncuların yaptıkları skor tahminleri sosyal medyada gündem oldu. Maç önü stat gezmesinde kamerayı eline alan Arda Güler futbolcularımıza tek tek skor tahminlerini sordu.

CENK TOSUN SAMET AKAYDIN VE ARDA GÜLER DOĞRU CEVAP VERDİ

Soruya sadece Cenk Tosun, Samet Akaydın ve Arda Güler doğru cevabı vermeyi başardı. Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Okay Yokuşlu ise yanlış cevap verdi.

KAHİN ARDA GÜLER

F Grubu'nda Çekya'ya karşı oynanan mücadele öncesinde yapılan stat gezmesinde de bir skor tahmini yapan Arda Güler o karşılaşma için de 2-1 demiş ve doğru bilmişti. Sosyal medya hesaplarından yorum yapan kullanıcılar Arda Güler için kahin yakıştırmasında bulundular.