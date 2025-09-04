Arda Güler'den İspanya sözleri: 'Onlar için de zor olacak'

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk maçında A Milli Takımımız Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

"TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Karşılaşmanınn ardından açıklamalarda bulunan milli takımın yıldız oyuncusu Arda Güler, "Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA KONYA'DAKİ ATMOSFERİ BİLMİYOR"

İspanya maçıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Arda, "İspanya için de zor bir maç olacak. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah." dedi.