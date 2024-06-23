Arda Güler'den olay yaratacak Montella paylaşımı

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci grup maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Portekiz'in gollerini 22. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı.

ARDA GÜLER'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Mücadeleye yedek başlayan ve oyuna 70. dakikada dahil olan Arda Güler, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile olan fotoğrafını paylaşan Arda, ''Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

İşte Arda'nın o paylaşımları: