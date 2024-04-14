Arda Güler'e büyük ayıp

İspanya La Liga’nın 31. Haftasında lider Real Madrid deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi.
Son Moix Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Eflatun Beyazlılar rakibini Tchouameni’nin 48. Dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti.
Bu galibiyet ile 78 puana çıkan Real Madrid Barcelona’nın 8 puan önünde liderliğine devam ederken Ancelotti’nin kadro tercihi şaşkınlık yarattı.
Hafta içerisinde Arda Güler’in de ilk 11’de başlayacağı söylenen yedek ağırlıklı çıkılan maçta milli yıldızımız Arda Güler süre bulamadı.
Ancelotti’nin bu kararı sonrası İspanyol taraftarlar tepki gösterdi.
İlgili Haberler