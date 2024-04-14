Arda Güler'e büyük ayıp

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Arda Güler'e büyük ayıp
Mallorca maçına yedeklerle başlayan Real Madrid'de Ancelotti'nin kararı isyan ettirdi.

İspanya La Liga’nın 31. Haftasında lider Real Madrid deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi.

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Son Moix Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Eflatun Beyazlılar rakibini Tchouameni’nin 48. Dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyet ile 78 puana çıkan Real Madrid Barcelona’nın 8 puan önünde liderliğine devam ederken Ancelotti’nin kadro tercihi şaşkınlık yarattı.

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Hafta içerisinde Arda Güler’in de ilk 11’de başlayacağı söylenen yedek ağırlıklı çıkılan maçta milli yıldızımız Arda Güler süre bulamadı.

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Ancelotti’nin bu kararı sonrası İspanyol taraftarlar tepki gösterdi.

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