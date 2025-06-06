Arda Güler'e çıkan talibe Real Madrid bile şaşırdı! Görüşmeler başlıyor

Real Madrid'de Carlo Ancelotti döneminde istediği kadar süre alamayan Arda Güler için Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi büyük umut olmuştu. İspanyol çalıştırıcıyla birlikte takımın kilit isimlerinden biri olması beklenen Arda Güler için ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ARDA GÜLER'E PSG KANCASI

El Nacional'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin yönetimden yıldız oyuncunun transfer durumunu takip etmesini istediği aktarıldı.

Haberde PSG'nin milli futbolcuya forma garantisi vererek satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadrosuna katma planları olduğu vurgulandı.

Real Madrid'in de Arda Güler'i kadroda tutmak istediği ve PSG'nin ilgisinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi. Ancak Fransızların bu transferde ısrarcı olması durumunda iki ekibin masaya oturabileceği aktarıldı.