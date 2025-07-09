Arda Güler'e darbe.. PSG'den şov

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Arda Güler'e darbe.. PSG'den şov

Real Madrid, Arda Güler'in de 11'de başladığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG karşısında 24'üncü dakikada 3-0 geriye düştü.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint Germain ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, büyük maça harika bir başlangıç yaptı.

Maçın 6'ncı dakikasında Real Madrid savunmasında Asensio'nun kaptırdığı topta Fabian Ruiz takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden 3 dakika sonra bu kez Rüdiger'in büyük hatasında Dembele fırsatı değerlrendirerek skoru 2-0'a getirdi.

24'üncü dakikada hızlı hücumla kendi sahasından çıkan PSG, Fabian Ruiz'in bitirdiği pozisyonda maçı 3-0'a getirerek rakibini şoka uğrattı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

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