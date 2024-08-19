Arda Güler'e dost kazığı

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Arda Güler'e dost kazığı

Vedat Muriqi, Arda Güler'li Real Madrid'i üzdü.

Son şampiyon Real Madrid İspanya La Liga’nın ilk haftasında Mallorca deplasmanına çıktı.

REAL MADRİD TATSIZ BAŞLADI

Estadi Mallorca Son Moix’te oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kalarak puanları bölüştü.

Ev sahibinin golünü 53. dakikada bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi kaydetti. Real Madrid’in golü ise 13. Dakikada Rodrygo’dan geldi.

Eflatun Beyazlılar’da Ferland Mendy 90+7’de kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER ALKIŞ TOPLADI

Maça yedek olarak başlayan milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya 88. Dakikada dahil oldu. Güler oynadığı az zamanda yaptıkları ile alkış topladı.

AYNI TAKIMDA FORMA GİYDİLER

Arda Güler ve Vedat Muriqi 2019-2020 senesinde beraber Fenerbahçe’de forma giyiyordu.

21 MİLYON EURO'YA LAZIO'YA GİTTİ

Fenerbahçe’de sadece 1 sezon forma giyen Vedat Muriqi sezon sonunda 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio’ya transfer olmuştu. Vedat Muriqi sarı-lacivertlilerde çıktığı 36 maçta 17 gol 7 asist kaydetti.

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