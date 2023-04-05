İspanyol basınından Arda Güler'e övgü yağmuru: Egzotik bir yetenek

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği iyi oyunla adından söz ettirmeyi ve Avrupa'nın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği mücadelede ilk 11 başlayan ve sahada 76 dakika kalan Arda, performansıyla tam not aldı.

İSPANYOL BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

İspanyol basını, haberinde 18'lik genç yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz. Ama her şey genç Arda'yı Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde göreceğimizi gösteriyor. Zaten sırtında '10' numarası ve kramponlarında bir ton yetenek var."

Arda'yı Avrupa'nın birçok dev kulübü takip ediyor.

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Arda'nın Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon oynadığı 22 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 3 gol ve 3 asist yaptı.