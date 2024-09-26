Arda Güler'e sansasyonel hediye

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler'e sansasyonel hediye

İspanyol ve İspanya devi Real Madrid’te forma giyen Arda Güler değeri 10 milyon liraya denk gelen elektrikli araç hediye edildi.

Milli futbolcumuz Arda Güler bu defa oyunu ile değil aldığı hediye ile manşetleri süsledi. La Liga devi Real Madrid’te forma giyen Arda Güler, takımın sponsorluk anlaşması ile dudak uçuklatan bir hediye aldı.

BMW tarafından takımdaki tüm futbolculara elektrikli araç hediye edildi. Fenerbahçe’den Madrid’e transfer olan Arda’ya hediye edilen aracın Türkiye piyasasındaki değeri 10.7 milyon liraya denk geliyor.

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Takımdaki oyunculara ve teknik direktöre hediye edilen BMW modelleri şu şekilde oldu:

  • Carlo Ancelotti - i5
  • Jude Bellingham – XM
  • Brahim Diaz - i7
  • Eduardo Camavinga - i7
  • Dani Carvajal - XM
  • Thibaut Courtois - XM
  • Endrick – iX
  • Lucas Vasquez - i7
  • Luka Modric – XM
  • Kylian Mbappe – XM
  • Ferland Mendy – iX
  • Eder Militao - i7
  • Rodrygo – XM
  • Rüdiger - iX2
  • Federico Valverde - i5
  • Vini Jr. - i7
  • Arda Güler - i7

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