Arda Güler'i bekleyen tehlikeyi açıkladı

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Arda Güler'i bekleyen tehlikeyi açıkladı

Real Madrid'den Arda Güler'in eski takım arkadaşı Milli yıldızımıza övgüler yağdırırken ilginç bir noktaya dikkat çekti.

Futbol kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında konuştu.

Kroos, Arda Güler'in yeteneğine vurgu yaparak milli oyuncuya övgüler yağdırdı.

Alman yıldız Arda Güler hakkında konuşurken ilginç bir noktaya dikkat çekti.

Kross, Arda Güler'in sağlık durumuna vurgu yaptı.

Kendi projesinin tanıtımı sırasında konuşan Toni Kroos, Arda Güler'in yeteneğine dikkat çekti.

Emekli Alman futbolcu, "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, onu büyük bir gelecek bekliyor" dedi.

Kroos, sözlerine şöyle devam etti:

Sol ayağı inanılmaz.

Daha en başından bunu fark etmiştik.

Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok.

Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor.

Bitiriciliği inanılmaz.

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