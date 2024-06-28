Arda Güler'in Demet Özdemir'e verdiği cevap ortaya çıktı

Real Madrid’de gösterdiği performansın ardından şimdi de EURO 2024’te millilerimizin göz bebeği haline gelen Arda Güler ünlü oyuncunun hayallerini yıktı.

SEVGİLİM VAR DİYEREK REDDETTİ

Geçtiğimiz haftalarda yıldız ismin Demet Özdemir ile birlikte olduğu ve Madrid’de buluştukları iddia edilirken gerçek bambaşka çıktı.

Arda Güler’in Demet Özdemir’in ilgisini sevgilim var diyerek reddettiği öğrenildi.

DURU NAYMAN İLE AŞK YAŞIYOR

Galatasaraylı basketbolcu Duru Nayman ile birlikte olan Arda Güler sevgilisini Real Madrid’deki imza törenine götürerek aşkını gözler önüne sermişti.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BOŞANDI

2017 yılında futbol dünyasından Oğuzhan Özyakup ile sevgili olan Demet Özdemir geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç’tan boşanmıştı.