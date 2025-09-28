Arda Güler'in derbi performansı gündem oldu: "İlk yarıda kahraman, ikinci yarı kara leke!"

La Liga'da dün oynanan Madrid derbisi 5-2'lık skoruyla unutulmazlar arasında yeri aldı.

Ligdeki 6 maçını da kazanarak haftaya lider olarak giren Real Madrid, Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bir gol ve bir asiste imza atan milli oyuncu Arda Güler, ikinci yarıda yaptığı faulle penaltıya neden oldu. Penaltıyı gole çeviren Julian Alvarez, Atletico Madrid'i 3-0 öne geçirdi. Teknik direktör Xabi Alonso da 56. dakikada Arda Güler'i oyundan aldı.

Arda Güler performansı İspanyol basınında gündem oldu.

MARCA: İLK YARI KAHRAMAN OLDU, İKİNCİ YARI KULÜBEYE GİTTİ

Marca gazetesi Güler'in ilk yarıda iyi oyununa karşın ikinci yarıda penaltıya neden olduğuna dikkat çekti.

"İlk yarıda kahraman oldu, ikinci yarıda penaltıya yol açtı ve yedek kulübesine gitti" diyen gazeteci, "Sezonun başındaki o korkutucu makine gibi takımdan eser yok. Türk oyuncu, Xabi Alonso için vazgeçilmez olmasının nedenini gösterme fırsatını kaçırmadı. Türk tutkusu Madrid'i ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda işlerin değiştiği kaydedilen haberde, "Fakat ikinci devrede durum tamamen değişti. Penaltıya neden olarak Atletico Madrid'in öne geçmesine yol açtı ve kısa süre sonra ise Xabi tarafından oyundan alındı" denildi.

AS: ÖZGEÇMİŞİNDE KARA BİR LEKE

AS gazetesi, Arda Güler'in oyundan alınana kadar Real Madrid'in en iyilerinden bir olduğunu belirtti.

Güler'in iki gole de katkı verdiğine dikkat çekilen haberde, "Sahanın her yerindeydi, defansta elinden geleni yaptı. Tek dezavantajı ikinci devredeydi. Çok fazla top kaybetti. Pozisyon tartışmalı olsa da bacağını fazla kaldırdığı için penaltıya neden oldu. Pervasız bir hareket ve özgeçmişine bir leke" yorumu yapıldı.

El Pais ise Arda'dan övgüyle bahsetti: "Atletico Madrid; Mbappe, Arda Güler ve Vinicius'un iki gol attığı anlık parlamalar dışında, Real Madrid'i neredeyse devamlı alt etti. Xabi, Bellingham'ı omuz ameliyatından bu yana ilk kez ilk 11'de oynattı ve Mastantuono'yu kesti. Arda Güler ilk 11'de kaldı ancak sağda oynadı."