Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oldu. Herkes yanıldı

Arda Güler yarın saat 14.00’te dev bir törenle Real Madrid City'de basına tanıtılacak.

18 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibinde, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı almadan önce giydiği 25 numaralı formayı giymesi bekleniyordu.

Arda A Milli Takım'daki ilk döneminde de 25 numarayı tercih etmişti.

Hatta yıldız oyuncu 25 Şubat doğumlu olması nedeniyle bu sayıyı uğurlu olarak kabul ediyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basını Arda Güler’in forma numarasını açıkladı.

Marca Real Madrid’in yeni yıldızı Arda’nın 9 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.