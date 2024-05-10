Ersun Yanal Eskişehir'de

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜFAD, EASKF ve TFFHGD Eskişehir Şubesinin ortaklaşa düzenlediği söyleşi ve Workshop’ta teknik direktör Ersun Yanal ve Klinik Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı konuşmacı olarak yer aldı.

Özellikle seyirciler Ersun Yanal'a büyük ilgi gösterdiler.

Futbolda Alt Yapı Eğitimi/ Antrenman Felsefesi ve Yaklaşım Modelleri konularını konusunda Ersun Yanal katılanlara önemli bilgiler verdi.

İSMİ GÜNDEMDE

Türk futboluna onlara yıldız kazandıran, polar, GPS, analiz, atletik performans, koşu mesafeleri, sporcu beslenmesi, psikoloji, fiziksel testler, yağ oranı, kan değerleri ve vücut kitle endeksi kavramlarını ülkemize getiren Teknik Direktör Ersun Yanal kurduğu vakıfla gündeme sık sık geliyor.

'Bu Memleket Bizim' sloganıyla, gençlere fırsat eşitliği sağlamak için Ersun Yanal Vakfı'nı kuran başarılı futbol adamının ismi Fenerbahçe ile gündemde.

Sarı Lacivertlilerin son şampiyonluğunu kazandıran Ersun Yanal için sosyal medyada taraftarlar 'Ersun Yanal Fenerbahçe'ye' etiketiyle binlerce mesaj paylaşıyor.