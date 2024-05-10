Okul müdürünün cenazesinde müftünün neden göçmen güzellediği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Okul müdürünün cenazesinde müftünün neden göçmen güzellediği ortaya çıktı
İstanbul'da özel okulda 17 yaşındaki Iraklı Y.K tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın cenazesi namazı öncesinde konuşan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren 'göçmenleri' savunmuştu. Müftü Eren’le ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlanırken tepki çeken bir olay yaşandı.

“GÖÇMENLERİ MAĞDUR ETMEYELİM”

Cenaze namazı öncesi konuşan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, “Bu menfur durumu tekrar birisinin 'Göçmen' suretiyle ifade etmesiyle, birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek mümin ve muvahhid olarak şiarımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

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Müftü Eren’in cenaze namazında göçmen güzellemesi yapması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

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MÜFTÜ EREN’İN UDEF İLİŞKİSİ

Olayın ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Müftü Eren’in ‘göçmen güzellemesinin’ arkasında sıkı diyaloglarının olduğu UDEF isimli bir federasyondan kaynaklandığı iddia edildi.

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UDEF’in açılımı Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu. Müftü Eren'in, UDEF’e ziyaretler gerçekleştirdiği ve yöneticileriyle sık sık görüştüğü fotoğraflar ortaya çıktı.

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