Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in sakatlandığı anın videosu ortaya çıktı.

Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'den La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Madrid kariyerine talihsiz bir sakatlıkla başladı.

Genç oyuncunun antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat durumuna göre 3 ile 5 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Arda Güler tedavisi için ABD kampından İspanya'ya döndü.

Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, ''Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur." şeklinde konuştu.

arda-guler.pngSAKATLANMA ANI ORTAYA ÇIKTI
Arda Güler'in sakatlandığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Videoda yıldız futbolcunun rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası kayarak müdahele yaptığı ve sakatlandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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